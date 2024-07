Lula: Quando a gente estiver produzindo carro a R$ 70 mil, vai quintuplicar venda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 16, que o Brasil quintuplicará as vendas quando produzir carros populares a R$ 70 mil. "Enquanto a gente estiver vendendo a R$ 150 mil não é todo mundo que vai ter um carro zero", disse o presidente da República.

Lula falou em cerimônia fechada no Palácio do Planalto, cujo áudio foi divulgado. Ele cobrou das montadoras a volta do Salão do Automóvel. "Espero que no ano que vem a gente tenha um salão do automóvel para a gente poder visitar e escolher um carro novo, e um carro mais barato", disse o petista.