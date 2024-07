O presidente Lula é inegociável com cumprimento do arcabouço fiscal, diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira, 15, que há um compromisso "inegociável" do presidente Lula com as regras de controle das contas públicas previstas no arcabouço fiscal. Após reunião com Fernando Haddad na tarde desta segunda-feira, 15, ele também avaliou que o primeiro semestre legislativo teve um balanço positivo na aprovação de projetos propostos pelo governo.

Padilha lembrou ainda que o governo empenhou mais de R$ 34 bilhões em emendas parlamentares dentro do prazo. Esse patamar é recorde, segundo ele.

O ministro adiantou que na próxima sexta-feira haverá "provavelmente" mais uma agenda de Lula para São Paulo, com "anúncio de investimentos", incluindo financiamento do BNDES à Embraer e recursos para obras na concessão da rodovia Presidente Dutra (BR-101).