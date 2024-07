Moedas Globais: dólar sobe apoiado por maior chance de vitória de Trump após atentado

O dólar se apreciou ante as principais moedas nesta segunda-feira, 15, após ampliação da possibilidade de eleição do ex-presidente americano Donald Trump para a Casa Branca depois do atentado no sábado. O mercado considera o republicano mais favorável a estimular o ambiente de negócios e propenso a adotar mais medidas para alavancar a economia. A moeda mostrou resistência mesmo a leituras de que o Federal Reserve (Fed) está mais confiante para cortar as taxas de juros em setembro diante da inflação em rumo para a meta de 2%.

O índice DXY, que mede a moeda americana ante seis rivais fortes, fechou em alta de 0,09%, a 104,189 pontos, após queda de 0,75% na semana passada sob efeito do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos abaixo do esperado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do lado da política monetária, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fez hoje uma mudança sutil na sua posição sobre a política monetária, falando perante o Clube Econômico de Washington DC. "Ele deixou bem claro que não queria enviar um sinal sobre a aproximação de qualquer reunião em particular, mas os seus comentários sobre prestar mais atenção ao lado do trabalho do mandato duplo sugerem que o Fed está ficando mais confiante sobre um corte nas taxas em alguns ponto em breve", afirmaram analistas da Jefferies.