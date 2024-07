Haddad tem reunião com Lula e ministros nesta segunda-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve participar de uma reunião no Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros da Casa Civil, Rui Costa; das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela, e os líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), Jaques Wagner (PT-BA) e José Guimarães (PT-CE). O compromisso estava marcado para iniciar às 9h, mas, até às 10h05, o ministro não havia deixado a sede da pasta. Este é o único compromisso que consta na agenda oficial de Haddad para esta segunda-feira, que foi divulgada por volta das 10h.