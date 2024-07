Exportação do agronegócio alcança US$ 82,39 bi no 1º semestre, diz Ministério da Agricultura

As exportações brasileiras de produtos agropecuários alcançaram US$ 82,39 bilhões no primeiro semestre deste ano, informou o Ministério da Agricultura, em nota. O valor é 0,4% inferior ao obtido de janeiro a junho do ano passado, o equivalente a uma queda de US$ 291 milhões. Apesar do recuo, a receita é a segunda maior para o período na série histórica. O setor respondeu por 49,2% dos embarques totais do País na primeira metade deste ano, levemente abaixo dos 50% de igual período de 2023.

No período, houve retração de 17,6% nas exportações do complexo soja, para US$ 33,528 bilhões, e de 44% nos embarques de milho, para US$ 1,874 bilhão, o que, em parte, reflete a menor safra colhida no País. "O principal fator para a queda nas exportações brasileiras de soja em grãos está na redução das vendas ao mercado chinês. Apesar de a China ser o maior destino, tendo representado 72,2% das vendas brasileiras, foram exportados US$ 20,15 bilhões e 13,0% a menos do que havia sido registrado no ano anterior. Outro mercado que sofreu forte redução foi a Argentina, cujas exportações brasileiras foram quase US$ 1,5 bilhão inferiores em 2024", observou a pasta.

Os setores do agronegócio que mais contribuíram para amenizar a queda das exportações brasileiras no primeiro semestre deste ano foram o complexo sucroalcooleiro (+US$ 3,24 bilhões), fibras e produtos têxteis (+US$ 1,85 bilhão) e café (+US$ 1,68 bilhão). "Contudo, o crescimento desses setores foi inferior à queda nas vendas externas do complexo soja, que sofreram redução de US$ 7,19 bilhões. Ademais, o setor de cereais, farinhas e preparações registrou queda de US$ 1,66 bilhão na comparação entre o primeiro semestre de 2023 e 2024", ponderou a pasta.