Estamos em período no qual normalização da política monetária é provável, diz dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, afirmou que "estamos em um período no qual é provável a normalização da política monetária", destacando que há um melhor equilíbrio entre a tendência dos índices de preços ao consumidor que é de queda, e certa moderação na criação de empregos nos EUA. "Depois de longa luta, inflação está baixando e mercado de trabalho está desacelerando", comentou.

Mary Daly ressaltou que a meta de inflação de 2% perseguida pelo Federal Reserve "é razoável" e mantê-la é importante para a credibilidade do banco central americano. Ao participar do evento Fortune Brainstorm Tech 2024, ela foi questionada se o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, vencer a disputa à Casa Branca neste ano tal fato poderia influenciar os trabalhos dos dirigentes da instituição para conduzir a política monetária, ela comentou: "O Fed é uma organização apolítica e nosso objetivo é cumprir o mandato duplo, que é estabilidade de preços e máxima geração de empregos possível." Ela vota neste ano nas decisões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Segundo Mary Daly, está apenas no início o uso da inteligência artificial por empresas e há uma ampla variedade de análises sobre qual será seu impacto sobre a produtividade total de fatores da economia americana. "A IA pode contribuir com a alta histórica da produtividade dos EUA de 1,5% ao ano."