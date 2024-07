Bolsas da Europa fecham em queda com setor de luxo pressionado por tombo da Burberry

As bolsas europeias fecharam em baixa nesta segunda-feira, 15, interrompendo ganhos vistos nos três últimos pregões da semana passada, com os investidores assimilando as implicações do atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump para o cenário da disputa presidencial no país. O setor de luxo foi pressionado sob efeito do tombo da Burberry após a companhia britânica anunciar resultado decepcionante, o que levou à troca do CEO e à suspensão do dividendo. O setor também se ressentiu dos dados da China, um importante polo de consumo de produtos de grife.

O recuo respingou em outros ativos de luxo. Em Paris, as ações da Kering, a holding que detém as marcas Gucci, Bottega Veneta e outras, caíram 5,40% e as da LVMH perderam 2,83% e as da Hermès, 2,72%.

As ações do Swatch derreteram 9,78% na Bolsa de Zurique após a empresa de relógios registrar uma queda acentuada nas vendas e no lucro no primeiro semestre. O faturamento da companhia foi de 3,445 bilhões de francos suíços (US$ 3,85 bilhões) no período, uma queda de 14,3% no comparativo anual. O lucro líquido foi de 147 milhões de francos suíços (US$ 164,26 milhões), ante 498 milhões de francos suíços (US$ 556,43 milhões) no mesmo período do ano passado.

Em outros mercados, o FTSE MIB, de Milão, perdeu 0,59%, aos 34.375,92 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 fechou em baixa de 1,55%, aos 6.705,94 pontos. Em Madri, o Ibex 35 registrou recuo de 0,76%, para os 11.163,50 pontos. As cotações também são preliminares.