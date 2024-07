Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após PIB chinês crescer menos do que o esperado

São Paulo, 15/07/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, enquanto investidores avaliavam o desempenho mais fraco do que o esperado do Produto Interno Bruto (PIB) da China e monitoravam reunião de líderes do país.

No segundo trimestre, o PIB da China teve expansão anual de 4,7%, abaixo da projeção de alta de 5,1%. Apenas em junho, as vendas no varejo chinês também avançaram menos do que o esperado, mas a produção industrial cresceu mais do que se previa.

Coincidindo com a bateria de dados, que também incluíram números desanimadores do setor imobiliário, o Partido Comunista da China deu início hoje ao chamado Terceiro Plenário, reunião de quatro dias em que se esperam possíveis estímulos econômicos e sinais de políticas. No âmbito monetário, não houve novidades: o banco central chinês (PBoC) deixou algumas de suas principais taxas de juros inalteradas, incluindo a da linha de empréstimo de médio prazo, que segue em 2,5%.

Também no radar, está a repercussão do atentado sofrido pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump no fim de semana, embora o impacto nos mercados financeiros tenha sido limitado. Para analistas, o ataque torna mais provável que o republicano vença a eleição de novembro contra o atual presidente americano, o democrata Joe Biden.