Mathias: dólar tende a avançar e curva inclinar com ideia de favoritismo de Trump

Os mercados devem incorporar a perspectiva de vitória de Donald Trump na corrida à Casa Branca, que sai fortalecido do atentado contra o candidato republicano, nesta sábado, 13, na Pensilvânia, na avaliação de Alexandre Mathias, economista e estrategista-chefe da Monte Bravo Corretora.

Neste contexto, o dólar pode se fortalecer e haver aumento da inclinação da curva de juros devido ao maior risco fiscal, com menos impostos e o risco de inflação com a proposta de tributar as importações, em um eventual governo Trump, cita Mathias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As ações de empresas ligadas ao armamento, aos gastos militares e às farmacêuticas, isto é, big corporate tendem a ser favorecidas", estima.