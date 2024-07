Lei que padroniza índices de correção e juros ainda gera dúvidas a especialistas

A lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de julho para padronizar os índices de correção e juros ainda gera dúvidas e deve ser alvo de discussão, na visão de advogados. Isso porque não está claro se o padrão valerá somente para novas decisões judiciais ou para dívidas decorrentes de decisões antigas. Há também um questionamento a respeito do tipo de cálculo, que deve seguir a metodologia do Banco Central.

A nova norma alterou o Código Civil e estipulou a Selic como índice padrão para correção sempre que a taxa não for previamente acordada nos contratos entre as partes - algo bastante comum, segundo especialistas, sobretudo quando envolve acordos com multinacionais, que podem "importar" modelos usados em outros países.

Angela Di Franco, sócia do Levy & Salomão Advogados, explica que a padronização veio porque os tribunais estaduais utilizavam cada um sua própria tabela de correção monetária para decisões sobre contratos que não estipulavam previamente as taxas. "Em São Paulo, por exemplo, utiliza-se basicamente a correção pelo INPC acrescida de juros de 1% ao mês", afirma.