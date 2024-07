Ceron: Cada US$ 1 bi alocado em leilão do Eco Invest Brasil deve alavancar US$ 10 bi

A expectativa do Tesouro Nacional com o primeiro leilão do Eco Invest Brasil - o Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial - é de que a cada US$ 1 bilhão de dinheiro público alocado sejam alavancados até US$ 10 bilhões em novos projetos de longo prazo que priorizem a transição ecológica. Em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Ceron disse que o governo está disposto a alocar entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões neste leilão.

"Supondo que a gente consiga uma alavancagem média de dez. A cada US$ 1 bilhão que eu alocar dessa linha financeira pública eu alavanco US$ 10 bilhões de uma carteira de projetos produtivos desse gênero no Brasil. A gente não informou e não vai informar, até por uma questão de estratégia, mas estamos dispostos a trabalhar numa faixa de US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões, o que significa que tem potencial de alavancar entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões em investimentos privados no Brasil", disse.

Nesta semana, o Tesouro publicou portaria com os critérios para o primeiro leilão do Eco Invest Brasil. O instrumento foi lançado no fim de fevereiro deste ano para ampliar as opções de hedge cambial para investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis.