Wells Fargo supera em lucro e receita no 2º tri, mas perspectiva desagrada e ação cai 5,6%

O Wells Fargo registrou lucro líquido de US$ 4,910 bilhões no segundo trimestre de 2024, queda de 1% em relação a igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira, 12. No entanto, o resultado corresponde a lucro diluído por ação ordinária de US$ 1,33 no período, acima da previsão de US$ 1,29 de analistas ouvidos pela FactSet e do lucro por ação de US$ 1,25 registrado no ano passado.

A receita do banco americano foi de US$ 20,7 bilhões entre abril e junho deste ano, maior do que o obtido no segundo trimestre do ano passado, US$ 20,5 bilhões. O número também superou a projeção da FactSet, de US$ 20,3 bilhões.

Já a provisão para perdas de crédito caiu para US$ 1,2 bilhões no segundo trimestre, de US$ 1,7 no ano passado. Entretanto, o número representa um aumento em relação ao primeiro trimestre de 2024, quando o Wells Fargo registrou US$ 938 milhões em provisão para perdas de crédito.