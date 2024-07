Silveira: nenhum centavo dos valores devidos pela Amazonas Energia será repassado ao consumidor

O ministro afirmou, ainda, que há dois interesses "fortes" nessa questão. O primeiro estaria relacionado a grupos empresariais que tinham interesse nas usinas térmicas vendidas pela Eletrobras e que saíram perdedores do processo. O outro seria de grandes consumidores do mercado livre que estariam contrariados com o repasse a eles de parte dos custos pela contratação de usinas térmicas, que antes recaía apenas sobre quem estava no mercado regulado, atendido pelas distribuidoras.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que os R$ 9 bilhões devidos pela Amazonas Energia à Eletrobras não serão custeados pelos consumidores de energia, e que a Medida Provisória (MP) 1.232/24 apenas prevê um rebalanceamento nos custos do setor elétrico. Silveira classificou essa discussão como "desinformação completa, absurda e total" e falou que beira a irresponsabilidade dizer que os valores discutidos entre Eletrobras e Amazonas Energia seriam custeados pelos consumidores.

Ele disse, ainda, que embora queira energia mais barata para a grande indústria, isso não deveria implicar em aumento de custos para o restante dos consumidores do País. Silveira também afirmou que tem comentado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre alternativas para reduzir o impacto dos subsídios na conta de luz dos consumidores, como retirá-los da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), ou mesmo buscar algum recurso do petróleo para financiar esses custos.

"Temos tido a coragem, por determinação do presidente Lula, de colocar o dedo na ferida num tema extremamente espinhoso que é a contradição entre ter uma das melhores matrizes energética do mundo e ter uma das contas de energia mais cara do mundo", comentou.