Revisar programas sociais parece que virou pecado, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta sexta-feira, 12 que o governo deverá reajustar despesas ainda neste ano, para poder cumprir os mecanismos do novo arcabouço fiscal. Conforme explicou o ministro, esse reajustes deve refletir sobretudo a revisão de alguns programas sociais, com o envolvimento de diversos ministérios.

O ministro ainda reforçou que a opção por cortar esses gastos foi referendada pelo presidente Lula. "O presidente mandou fazer isso e nós vamos fazer".

Haddad disse ainda que, no âmbito dessas discussões, seus últimos encontros com o presidente trataram de assuntos relacionados a essas medidas fiscais, e que as reuniões com Lula não trataram de temas como a transição do Banco Central.