Empresa de sísmica TGS diz ter achado indícios de petróleo em todas bacias da Margem Equatorial

A empresa de sísmica norueguesa TGS está desde julho do ano passado empenhada em pesquisas na Margem Equatorial brasileira. O objetivo, informa o country manager da TGS no Brasil, João Corrêa, é reunir informações para ajudar a liberar as explorações nessa nova fronteira. Os primeiros levantamentos foram realizados na cobiçada bacia da Foz do Amazonas, ou Amapá Águas Profundas, como defende Corrêa, e a bacia de Potiguar. Em breve serão iniciados os trabalhos na bacia Pará-Maranhão, já com licença do Ibama, e Barreirinhas.

Com investimentos de US$ 12,5 milhões previstos para este ano e 2025, a TGS faz uma primeira "radiografia" dos locais mais prováveis das formações geológicas com reservatórios petrolíferos ou de gás, que serão entregues à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para ajudar na delimitação dos blocos que serão oferecidos em leilões. Após os leilões, a TGS vende os dados para as empresas vencedoras. Segundo Corrêa, pela primeira vez a agência antecipou as áreas que pretende ofertar ao mercado, o que é considerado por ele "uma quebra de paradigma".

"Até esse momento, esse trabalho feito pela Superintendência de Avaliação Geológica e Econômica (SAG) da ANP era secreto. Foi um marco para a indústria sísmica a divulgação do calendário de 2025, de quais bacias vão estudar, quais áreas vão levar para o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Isso faz com que a gente, que vende o nosso País, no bom sentido, venda o País como um local de investimento", explicou, ressaltando que depois dos leilões são esperadas manifestações do MME (Ministério de Minas e Energia) e do MMA (Ministério do Meio Ambiente), de que haverá segurança jurídica para os investimentos.

Na quinta-feira, 11, a ANP divulgou que Margem Equatorial, incluindo a bacia da Foz do Amazonas, alvo de intenso debate sobre viabilidade ambiental, ficou entre as prioridades da agência para 2025.