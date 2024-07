CNI: PL do hidrogênio é passo para descarbonização e Brasil conta com 52 iniciativas

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nesta sexta-feira, 12, um levantamento de iniciativas que tratam da produção do hidrogênio de baixo carbono, indicando que o Brasil conta com 52 propostas atualmente. Há liderança do setor de geração de energia elétrica. Para a instituição, a aprovação do projeto de lei "do hidrogênio verde" ontem, representa um passo importante para a descarbonização no país. O texto que institui uma certificação voluntária e incentivos tributários seguiu para sanção presidencial. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Do total, são 42 projetos mapeados por empresas do setor elétrico, e o restante nas áreas de gases industriais, siderurgia e petróleo e gás, mineração e distribuição de gás natural, cimento e fabricação de aerogeradores.

Foi identificado que o Ceará tem 27 iniciativas, com produção próxima de portos para exportação. Na sequência vem o Rio de Janeiro (7), Rio Grande do Norte (5), Bahia (5) e São Paulo (5) etc. Previsão do PL A matéria legislativa cria o chamado do Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (Rehidro), com validade de cinco anos, a partir de 1º de janeiro de 2025. Haverá a suspensão da incidência do PIS/Pasep e da Cofins, inclusive os de importação.