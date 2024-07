Citigroup supera expectativas de lucro e receita no 2º trimestre

O Citigroup teve lucro líquido de US$ 3,2 bilhões no segundo trimestre de 2024, 10% maior do que o ganho de US$ 2,9 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 12. O lucro por ação do banco americano entre abril e junho somou US$ 1,52, superando de longe o consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,39.

Já a receita do Citigroup teve avanço anual de 4% no trimestre, a US$ 20,14 bilhões, valor que ficou levemente acima da projeção da FactSet, de US$ 20,07 bilhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Reagindo ao balanço, a ação do Citigroup subia 2,3% nos negócios do pré-mercado em Nova York às 9h10 (de Brasília).