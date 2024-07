Juros: câmbio e varejo limitam impacto do alívio dos Treasuries e taxas ficam de lado

Os juros futuros fecharam a sessão desta quinta-feira, 11, praticamente de lado. O alívio na curva dos Treasuries deflagrado pela deflação do CPI nos EUA teve efeito limitado. O mercado buscou dar sequência ao recuo visto nas últimas sete sessões a partir da melhora no exterior, mas com o dado forte das vendas no varejo, o dólar em alta e o aumento do risco nos leilões de prefixados do Tesouro, o movimento foi discreto.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,545%, de 10,530% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026, em 11,090%, de 11,070% ontem. A taxa do DI para janeiro de 2027 ficou estável em 11,31% e a do DI para janeiro de 2029 passou de 11,64% para 11,62%.

A dinâmica da curva de juros foi determinada pelos eventos da manhã, marcada pela alternância dos sinais nas taxas, enquanto a segunda etapa foi de acomodação em queda moderada. Logo na abertura, a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) surpreendeu e empurrou os juros para cima, mas na sequência veio o dado da inflação nos EUA e esfriou o ímpeto de alta, com as taxas virando para baixo.