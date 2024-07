Câmara aprova regime de urgência para cinco propostas

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 11, requerimento de urgência para 5 propostas: Urgência para PL que inclui hospitais universitários no gasto mínimo em saúde Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Câmara aprovou um requerimento de urgência para acelerar a tramitação de um projeto que inclui no cálculo do gasto mínimo constitucional em Saúde as despesas de custeio e investimento em hospitais universitários federais.

Somente a bancada do PSOL foi contrária, sob o argumento de que o texto pode rebaixar investimentos na Saúde. A matéria já foi aprovada no Senado Federal. Urgência para projeto que reduz alíquotas sobre setor de eventos no RS Requerimento de urgência para um projeto que estabelece medidas emergenciais de suporte financeiro e fiscal para o Rio Grande do Sul. A urgência foi aprovada de maneira simbólica e unânime.

De autoria do deputado Alceu Moreira (MDB-RS), o texto envolve os setores de transporte, turismo, cultura, eventos, shopping centers, restaurantes e bares. A matéria reduz a 0%, pelo prazo de 60 meses, alíquotas de tributos para pessoas jurídicas no Estado do Rio Grande do Sul, em uma série de atividades econômicas. Urgência para projeto que institui o programa 'Retoma Rio Grande do Sul' Requerimento de urgência para um projeto que institui um programa intitulado 'Retoma Rio Grande do Sul', voltado para empresas e pessoas físicas atingidas pelos recentes desastres climáticos. O projeto reduz alíquotas de contribuição previdenciária a 0% por 60 meses e autoriza a adoção de medidas como teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas imediatas, o aproveitamento e a antecipação de feriados e a instituição de banco de horas. O projeto é de autoria do deputado federal Pedro Westphalen (PP-RS). A urgência foi aprovada de forma simbólica.

Urgência para projeto que obriga União a compensar perdas de impostos ao RS Requerimento de urgência para um projeto que estabelece o auxílio financeiro da União ao Estado do Rio Grande do Sul e aos seus municípios, para compensar a perda de arrecadação devido aos desastres climáticos. De autoria do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), o texto determina que a União forneça auxílio financeiro que corresponda à diferença nominal, se negativa, entre a arrecadação do ICMS e do ISS de cada município e do Estado no período das enchentes, comparado com o mesmo período do ano anterior.