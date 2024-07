Bolsas da Europa fecham em alta com expectativa de alívio nos juros após dados de inflação

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, 11, após dados da inflação dos Estados Unidos abaixo do esperado impulsionarem as chances de os juros americanos começarem a ser cortados em setembro, o que tende a favorecer o apetite global ao risco. Os preços ao consumidor na Alemanha também desaceleraram, o que pode dar maior confiança para alívio na taxa de juros pelo Banco Central Europeu (BCE).

Em Paris, o índice CAC 40 subiu 0,71%, aos 7.627,13, estendendo os ganhos para o segundo pregão. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 avançou 0,36% e fechou em 8.223,34 pontos. Em Frankfurt, o DAX computou ganho de 0,72%, aos 18.540,10 pontos. As cotações são preliminares.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA caiu 0,1% em junho ante maio. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que previam alta de 0,1% no período. Na Alemanha, foi confirmado nesta quinta que a taxa anual do CPI desacelerou para 2,2% em junho, abrindo o caminho para um novo corte de juros pelo BCE. No Reino Unido, a produção industrial aumentou 0,2% em maio ante abril, como se previa.