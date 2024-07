Maioria dos entrevistados concorda com críticas de Lula ao Banco Central, aponta Genial/Quaest

Nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 10, mostra que a maioria dos entrevistados concorda com as críticas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à política de juros praticada pelo Banco Central, sob a condução de Roberto Campos Neto. De acordo com a mostra, 66% disseram concordar com Lula, contra 23% que disseram discordar, enquanto 11% não sabem ou não responderam.

Em recentes entrevistas, concedidas sobretudo a emissoras de rádio de todo o País, o presidente da República tem aumentado o tom das críticas ao atual presidente do BC, argumentando que a atual taxa Selic, de 10,5%, "é exagerada", pois não se pode ter uma política de juros alto em um momento em que a inflação está sob controle. E que, portanto, não se pode ter um Banco Central que age na contramão do que deseja a população. Especificamente sobre os juros serem "muito altos" no Brasil, como prega Lula, 87% dos entrevistados disseram concordar, 10% discordaram e 3% não sabem ou não responderam.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pesquisa Quaest, realizada entre os dias 5 e 8 de junho, com dois mil eleitores acima de 16 anos, com nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, revela que as recentes falas de Lula nessas entrevistas não foram aprovadas pelos entrevistados apenas nas críticas à política de juros do Banco Central.