IPCA menor que o previsto e NY estimulam alta do Ibovespa, mas commodities são riscos

Com juros futuros em queda, ações ligadas ao ciclo econômico se beneficiam. Um dos exemplos é Magazine Luiza ON, cujo papel subis 3,63%, perto das 11 horas.

O arrefecimento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) maior do que o esperado em junho, estimula alta do Ibovespa, que margeia a marca dos 127 mil pontos, em meio ao alívio na curva futura de juros e no dólar ante o real. Além do quadro de desinflação no Brasil, a alta mesmo que moderada das bolsas norte-americanas favorece a elevação do principal indicador da B3. O ganho só é limitado pelo recuo de cerca de 0,20% do petróleo no exterior e de 1,81% do minério de ferro em Dalian, na China.

Os investidores aguardam um mais um depoimento do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, nesta quarta-feira, 10 na Câmara dos Estados Unidos. Na terça, 9, no Senado, Powell evitou dar um cronograma para a possível queda dos juros básicos, mas mostrou confiança no esfriamento do mercado de trabalho, mantendo as expectativas de que um corte das taxas ainda possa vir em setembro.

Segundo o economista da Principal Claritas, o alívio nos ativos brasileiros ainda ecoa o cenário externo da véspera, em meio às afirmações do presidente do Fed e recente fechamento da curva futura de juros nos Estados Unidos. "O que o Powell falou não muda muito o cenário, tende a ocorrer uma queda dos juros em setembro, e num próximo passo o mercado pode precificar com maior conforto dois cortes acontecendo neste ano", diz.

Agora, segundo Ashikawa, fica a expectativa pela divulgação do índice de preços ao consumidor americano, o CPI, que será divulgado nesta quinta-feira, 11, nos EUA. Depois do relatório oficial de emprego, o payroll, informado na semana passada, é o indicador mais importante que poderá reforçar essa direção da política monetária dos EUA, avalia. "Se tiver de novo um número melhor de inflação como em maio CPI estável pode dar mais confiança em relação a uma queda dos juros", afirma.