Guilherme Mello: Há cenário para talvez retomar redução sustentada da Selic no começo de 2025

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, destacou nesta quarta-feira, 10, a "surpresa positiva" do IPCA de junho e avaliou que, aliado a possibilidade de início de corte das taxas de juro americanas em setembro, o Banco Central brasileiro teria um cenário propício para "talvez" retomar um caminho de "redução sustentada" da Selic no começo de 2025.

"O BC americano está mantendo a taxa elevada por mais tempo, o que também cria limites para o nosso Banco Central reduzir a taxa aqui. Mas também há sinais de que o FED a partir de setembro vai começar a reduzir a taxa de juros. Reduzindo lá, abre espaço também para reduzirmos aqui", disse Mello em live realizada pelos jornais O Globo e Valor Econômico e pela Rádio CBN.

"Então temos cenário propício, para que, em breve, talvez no começo do próximo ano, nós retomemos um caminho de redução sustentada na taxa de juros, com inflação convergindo para a meta, taxa de câmbio razoavelmente estável e esse cenário externo possibilitando maior espaço para nosso BC reduzir a Selic aqui", afirmou o secretário.