Fed: Powell diz que mercado de trabalho parece estar no nível pré-pandemia

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmou nesta terça-feira, 9, que o mercado de trabalho americano parece ter retornado ao nível pré-pandemia "forte, sem aperto exagerado". Em testemunho no Senado dos EUA, a autoridade monetária comentou sobre o quadro macroeconômico americano no primeiro semestre de 2024.

Particularmente sobre o mercado de trabalho, Powell citou os dados da leitura mais recente do payroll, o principal relatório de empregos dos EUA. De acordo com ele, há "clara desaceleração significativa" do emprego, com vários subíndices de volta aos níveis de 2019, e equilíbrio entre oferta e demanda. "Mas apesar desse arrefecimento, o mercado de trabalho continua forte e temos consciência de que precisamos protegê-lo", disse, ao ser questionado pelos senadores.

Powell reforçou que o Fed está atento aos riscos dos dois lados do mandato e que os juros restritivos continuam necessários para baixar a inflação e garantir a estabilidade de preços no longo prazo. "Estamos comprometidos em cumprir nosso objetivo de retornar inflação à 2%", afirmou o presidente, observando que os preços seguem acima dessa meta nos EUA.