Dólar cai 1,13% em dia de valorização de divisas emergentes e fala de Powell

O dólar apresentou queda expressiva nesta terça-feira, 9, e fechou no menor valor em mais de dez dias, aproximando-se do piso de R$ 5,40. A sessão foi marcada por uma onda de valorização de divisas emergentes latino-americanas, apesar do avanço moderado das taxas dos Treasuries de 10 e 30 anos. Embora o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em audiência no Senado americano, tenha evitado se comprometer com um movimento de queda de juros nos próximos meses, a safra mais recente de indicadores americanos aumentou as expectativas para uma redução da taxa básica em setembro. Powell disse que não é necessário esperar a inflação chegar à meta de 2%, mas que as decisões do Fed vão depender de leituras positivas dos indicadores. O real apresentou hoje o segundo melhor desempenho entre as principais moedas emergentes e de países exportadores de commodities, atrás apenas do peso chileno. Além do ambiente externo favorável, a moeda brasileira se beneficia da diminuição da percepção de risco doméstico, diante de sinais de disposição do governo de cortar gastos para cumprir as metas fiscais e da ausência de novas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Em baixa desde a abertura dos negócios, o dólar reduziu ou aumentou o ritmo de queda de acordo com o comportamento das taxas dos Treasuries. As mínimas, à tarde, quando desceu até o piso de R$ 5,4135, vieram quando o retorno da T-note de 10 anos se afastou das máximas. No fim do dia, o dólar à vista recuava 1,13%, a R$ 5,4149 - menor valor de fechamento desde 24 de junho (R$ 5,3904). Operadores observam que a liquidez foi mais reduzida hoje, em razão do feriado da Revolução Constitucionalista em São Paulo, o que deixou a formação da taxa de câmbio mais suscetível a operações pontuais. Houve relatos de entrada de recursos de exportadores e de desmonte parcial de posições cambiais defensivas no segmento futuro. Principal termômetro do apetite por negócios, o contrato de dólar futuro para agosto teve giro fraco, abaixo de US$ 10 bilhões. O head da Tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt, afirma que o real segue hoje o processo de recuperação iniciado em meados da semana passada, uma vez que tinha se desvalorizado muito mais que outras moedas emergentes nas últimas semanas com as tensões locais.