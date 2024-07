Criptomoedas: bitcoin sobe com recompras e em sessão de volatilidade

O bitcoin subiu nesta terça-feira, em mais uma sessão de volatilidade, com recompras de investidores atraídos pelos preços mais baixos após as quedas recentes. O ambiente para as criptomoedas ainda se ressente das apreensões sobre os efeitos dos resgates desencadeados pelo colapso da corretora Mt. Gox.

Pouco depois das 16h (de Brasília), o bitcoin subia 2,55%, a US$ 57.760,01, enquanto o ether tinha alta de 2,14%, a US$ 3.059,50, de acordo com cotações da Binance.

O bitcoin segue em seu canal descendente que está em vigor desde março, mas o preço está perigosamente preso no fundo deste corredor, de acordo com comentários do analista sênior da FxPro, Alex Kuptsikevich, em relatório. "Esta situação nos faz temer uma aceleração da liquidação com um alvo potencial na área de US$ 50-51 mil, nível em que o mercado de criptografia ficou estagnado em fevereiro", completou.