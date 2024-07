CNI: Substitutivo ao PLP 68 é adequado, mas requer ajuste no prazo de ressarcimento do IBS/CBS

O substitutivo ao primeiro projeto de lei complementar de regulamentação da reforma tributária, o PLP 68, é adequado, afirma a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Mas a entidade cobra que o texto seja ajustado para reduzir o prazo de apreciação do pedido de ressarcimento dos saldos credores dos novos Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de 60 para 30 dias.

"É preciso estabelecer o prazo de 30 dias para todas as empresas, como forma de redução dos custos financeiros e, no futuro, poder eliminar regimes especiais que ainda permanecerão no novo sistema tributário", diz a CNI, em nota divulgada nesta terça-feira, 9.

A entidade diz que mesmo o prazo de 30 dias aplicado às empresas que integram o programa de conformidade tributária "não é suficiente" e poderia ser reduzido para 15 a 20 dias. Além disso, defende que créditos provenientes da aquisição de bens intangíveis tenham "tratamento semelhante" ao que é dado aos créditos provenientes da aquisição de bens para o ativo imobilizado, para que o ressarcimento também ocorra dentro do prazo padrão.