Padilha diz que foco do trabalho dos próximos dias será feito para negociação da tributária

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o foco do trabalho legislativo desta semana será a negociação em torno do projeto para a regulamentação da reforma tributária. O assunto foi o principal tema discutido na reunião entre Padilha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os líderes do governo no Congresso nesta segunda-feira, 8.

"Essa é uma semana muito importante para consolidarmos todo o esforço de reequilíbrio e recuperação econômica do nosso País e a agenda econômica social prioritária do governo do Congresso no primeiro semestre, com toda a concentração nossa, dos líderes, como também do próprio ministro da Fazenda, no diálogo com a Câmara dos Deputados para votarmos até o dia 17 a regulamentação da reforma tributária no âmbito da Câmara", afirmou ao deixar a Fazenda.

A avaliação de Padilha é de que o trabalho já feito pelos deputados do grupo de trabalho trouxe muitos consensos que serão importantes para a votação do texto. Embora o prazo vislumbrado pelo governo seja o dia 17 de julho, a intenção é tentar adiantar essa votação para esta semana.