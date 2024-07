Mediana de déficit primário em relação ao PIB de 2025 passa de 0,64% a 0,61%

"O presidente determinou que cumpra-se o arcabouço fiscal. Não há discussão a esse respeito", disse Haddad. "A lei complementar foi aprovada, inclusive ela se conjuga com a Lei de Responsabilidade Fiscal. São leis que regulam as finanças públicas do Brasil e elas serão cumpridas em 2024, 2025, 2026. O compromisso nosso é de cumprimento."

Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo havia identificado R$ 25,9 bilhões em despesas obrigatórias que serão cortadas no Orçamento do ano que vem. Após uma reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele reiterou o compromisso com o arcabouço fiscal até o fim deste mandato do petista.

A mediana do relatório Focus para o déficit primário de 2024 permaneceu em 0,70% do Produto Interno Bruto (PIB) na edição desta segunda-feira, 8. Um mês atrás, ela também era de 0,70% do PIB. A estimativa intermediária de déficit primário de 2025 diminuiu de 0,64% para 0,61% do PIB, contra 0,67% um mês atrás.

O arcabouço impõe como meta um déficit primário zero este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para cima ou para baixo. O antigo alvo do ano que vem - de superávit primário de 0,5% do PIB - foi alterado em abril, também para um déficit zero.

Nominal

A mediana do Focus sugere déficit nominal de 7,25% do PIB este ano, contra 7,20% uma semana atrás. Há um mês, a projeção era de 7,04%. A estimativa intermediária para 2025 sugere déficit nominal de 6,50% do PIB, o mesmo nível da semana anterior, mas maior do que um mês antes (6,39%).