Febraban: estimativa para crescimento da carteira de crédito em 2024 sobe de 9,3% para 10%

Pela primeira vez este ano, os bancos passaram a projetar crescimento de dois dígitos para a carteira de crédito em 2024. A estimativa foi elevada de 9,3% para 10%, de acordo com a Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), realizada a cada 45 dias. O destaque ficou para a revisão de expansão na projeção da carteira de crédito direcionado, que subiu de 10,1% para 11,3% neste ano, com ênfase na linha para as empresas, que sofreu a maior revisão para cima (de 8,7% para 11,7%). A pesquisa foi feita com 20 bancos entre 25 de junho e 01 de julho. De acordo com o levantamento, ainda na carteira direcionada, a expectativa de alta para a carteira com recursos destinados às famílias também aumentou, passando de 10,6% para 10,9%.

Já a expectativa de expansão para a carteira livre subiu de 8,6% para 9,2%. O destaque foi a revisão na carteira de pessoas físicas, com estimativa de expansão elevada de 9,5% para 10,6%, enquanto a projeção para a carteira livre na pessoa jurídica ficou praticamente estável em 7,4%. Em nota à imprensa, Rubens Sardenberg, diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, explica que a revisão para cima nas projeções do crédito é decorrente de fatores como o ciclo de queda da taxa Selic e dos índices de inadimplência, além do mercado de trabalho aquecido e o aumento da massa salarial, que devem impulsionar as linhas voltadas ao consumo das famílias. Os programas públicos aprovados para a reconstrução do Rio Grande do Sul devem dar um impulso importante no segundo semestre, conforme captado na projeção para a carteira direcionada destinada às empresas, acrescenta Sardenberg.