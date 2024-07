Desenrola para pequenos negócios chega a R$ 2,5 bilhões de volume renegociado, diz Febraban

As renegociações de dívidas no programa Desenrola para pequenos negócios, pelos bancos associados à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) já chegaram a R$ 2,483 bilhões em volume financeiro, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira, 8.

Foram beneficiados 42 mil Microempreendedores Individuais (MEI), micro e pequenas empresas, até o dia 02 de julho, segundo nota à imprensa. O número é 17% maior que o levantamento da semana anterior, encerrado em 28 de junho, e representa a negociação de 69 mil contratos, um crescimento de 15% ante o período anterior.

O Desenrola Pequenos Negócios, lançado em 13 de maio, possibilita a renegociação de dívidas bancárias de MEI e empresas de micro e pequeno porte que faturem até R$ 4,8 milhões anuais. Serão beneficiadas dívidas não pagas até 23 de janeiro de 2024 e não há prazo para adesão.