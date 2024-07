Brasil seguirá tendo déficit crescente, avalia CIO da XP

O CIO da XP, Arthur Wichmann, prevê que os gasto públicos seguirão crescendo no Brasil ao longo do segundo semestre, mas que apesar de o aumento trazer preocupações fiscais, também traz oportunidades e eleva o prêmio de risco de alguns ativos.

"O que parece é que a gente vai ter déficits ainda significativos, o que significa que você tem uma dívida/PIB crescente e deveria ter prêmios de risco crescentes, porque você está aumentando o seu endividamento", disse Wichmann, durante a apresentação do relatório "Onde Investir: 2º Semestre de 2024", elaborado pela equipe de análise da XP Investimentos.

"Ao longo do segundo semestre a gente espera uma convergência gradual da inflação norte-americana para a meta, o que faz com que a gente possa vislumbrar um Banco Central norte-americano cortando os juros no final do ano", afirmou o CIO para quem isso, junto com a performance "super favorável" da balança comercial brasileira, quer dizer que o mundo vai ser relativamente aprazível para o Brasil. "Não vai ser um mundo que vai determinar a grande precificação dos ativos brasileiros. O que vai determinar a precificação dos ativos brasileiros vão ser nossas escolhas de política macroeconômica, especialmente no que tange a política fiscal", acrescenta.

Diante do cenário atual, Wichmann mantém a preferência por renda fixa, especificamente renda fixa ligada à inflação. "Os títulos IPCA+ tem sido aquilo que a gente tem preferido. Está podendo investir em títulos públicos federais, NTNB, IPCA+ 6,4%. Historicamente, quando se investe em IPCA+, 6,4%, se tem retornos positivos, e acima do CDI", explica.