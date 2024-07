Ibovespa pode destravar e ir a 145 mil pontos; ruídos e juros são risco, diz Ferreira, da XP

No entanto, antes disso, os ativos brasileiros - principalmente no mercado de câmbio e de juros futuros - sofria com uma onda de ruídos políticos, que pioram a condução da política monetária e põem pressão sobre o Banco Central, diz Ferreira.

O avanço da pauta econômica do governo e a sinalização de corte de gastos no Orçamento de 2025 pode ajudar a destravar o Ibovespa, mas não muda a expectativa de que o índice terminará este ano em 145 mil pontos, afirmou o estrategista-chefe e head do Research da XP Investimentos, Fernando Ferreira. "Não altera [a projeção], mas ajuda a destravar valor dos ativos locais, incluindo a Bolsa, que vinham muito pressionados", disse ele em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

O anúncio do corte de despesas deve estimular o Ibovespa, a ponto de a XP mudar sua projeção de 145 mil pontos no final deste ano?

Segundo ele, o processo consistente de alta do Ibovespa e de retomada do investimento estrangeiro dependerá do nível dos juros. Por ora, a corretora mantém a expectativa de Selic em 10,50% ao ano até o fim de 2025, com risco de a taxa ficar acima disso.

O que sustenta a estimativa de Ibovespa aos 145 mil pontos no fim de 2024?

As empresas estão reportando bons resultados no geral, o nível de alavancagem está bem adequado e há bons pagamentos de dividendos. Vemos a Bolsa barata. As ações estão baratas, no mesmo nível da crise de 2008 [crise financeira internacional] e abaixo inclusive do visto em meados de 2015, durante a gestão Dilma [Rousseff]. Isso mostra que as empresas estão gerando resultados, mas fatores macroeconômicos têm pesado. Se os juros começarem a subir, vai pesar no valuation do Ibovespa. Os problemas que vimos foram principalmente da ordem macro e política.

As dúvidas internacionais influenciaram mais o desempenho do Ibovespa no primeiro semestre - o pior em quatro anos?

Os pontos que pesaram no Ibovespa no primeiro semestre foram o cenário externo, principalmente o fato de o Fed não ter iniciado o corte de juros. No início do ano, o mercado esperava seis cortes e depois isso foi reprecificado. O Brasil seria um dos mais beneficiados, pois já tinha começado a cortar os juros. A expectativa era de que a Selic chegaria em torno de 8,00%, 9,00% no final deste ano. E isso seria positivo para os ativos do Brasil. Como não aconteceu, vemos saída grande de investimento estrangeiro, influenciado ainda por outros problemas domésticos como fiscal, monetário, risco de maior intervenção nas empresas, seja diretamente ou por tributação.

Se esses ruídos de fato forem eliminados, o Ibovespa tende a adotar tendência de alta?