Quem são as 10 pessoas mais ricas da África? Veja ranking

O nigeriano Aliko Dangote, dono da Dangote Cement, maior produtora de cimento da África, é a pessoa mais rica do continente. Dados da Forbes desta sexta-feira, 5, indicam que ele possui fortuna de US$ 13,4 bilhões.

Em segundo lugar, aparece o sul-africano Johann Rupert, que preside a Compagnie Financiere Richemont, dona de marcas de luxo como Cartier e Montblanc. Ele tem um patrimônio estimado em US$ 11,4 bilhões.

Segundo a Forbes, na África, continente com 54 países, são 18 as pessoas com fortunas de US$ 1 bilhão ou mais, originários de apenas cinco países: África do Sul (6); Egito (5); Nigéria (4); Argélia (1); Tanzânia (1) e Zimbábue (1). Juntos, os bilionários da lista da Forbes na África somam US$ 81,5 bilhões em patrimônio. Veja abaixo a lista com as 10 pessoas mais ricas da África, e, em seguida, quem são os mais ricos da América Latina, Ásia e Europa.