Juros: taxas caem com alívio nos Treasuries e compromisso fiscal de Lula

Os juros futuros encerraram o dia em baixa, acompanhando a acomodação também do dólar em queda, num dia em que o exterior ajudou via alívio nas taxas dos Treasuries após o relatório de emprego dos EUA ter vindo relativamente fraco. Internamente, o presidente Lula reforçou sinalização de compromisso com a responsabilidade fiscal e não fez mais críticas ao Banco Central, o que também permitiu a continuidade da devolução de prêmios de risco iniciada na quarta-feira. Na semana, a curva perde inclinação, com as taxas longas cedendo mais do que as curtas.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,590%, de 10,624% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 caía de 11,29% para 11,22%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,54% (de 11,60%) e a do DI para janeiro de 2029 cedia a 11,91%, de 11,99%.

A divulgação do payroll colocou as taxas inicialmente em baixa pela manhã, acompanhando a reação dos rendimentos dos Treasuries, nesta volta de Wall Street depois do feriado da Independência dos EUA. Mas ainda na primeira etapa chegaram a subir, alinhadas à cautela com as declarações do presidente Lula, que falaria no começo da tarde. Lula, porém, disse que a economia do Brasil "não vai quebrar" porque a gestão tem compromisso com o cumprimento das metas estabelecidas. "São 213 milhões de filhos que nós temos de cuidar, e só vai dar certo se a economia estiver arrumada", comentou, durante inauguração do novo campus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em Osasco.