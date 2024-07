Bitcoin tomba 7,5% com temor pela devolução de ativos da MT. Gox

O bitcoin e outros dos principais criptoativos estão em queda, com o mercado temeroso em relação à iminente devolução de ativos da exchange Mt. Gox, que faliu em 2014. O bitcoin caía 7,54%, aos US$ 54.308,01, às 4h52 (de Brasília) na Binance. Já o ethereum, segunda moeda em volume de mercado, recuava 10,32%, aos US$ 2.869,16.

Os administradores da Mt. Gox transferiram 47.228 bitcoins, o equivalente a mais de US$ 2,5 bilhões, para uma nova carteira, segundo a firma de análises de blockchain Arkham Intelligence. O reembolso aos credores deve iniciar neste mês, segundo os gestores da massa falida - a injeção de tantos ativos dormentes de volta ao mercado deve gerar um excesso de oferta, por isso a reação em queda.

"A pressão de venda provavelmente não diminuirá nos próximos dias. O governo alemão ainda tem mais de US$ 2,3 bilhões em bitcoin, a Mt. Gox tem mais de US$ 8 bilhões e o governo dos EUA tem mais de US$ 12 bilhões. A direção do Bitcoin nos próximos dias será determinada pela pressão de venda dos usuários da Mt. Gox", disse Rachel Lin, CEO da plataforma de negociação SynFutures.