Itaú vai 'hiperpersonalizar' a experiência do cliente

Todos os clientes do Itaú, independente de onde começaram o seu relacionamento com o banco, vão poder acessar todos os serviços do banco em um único lugar, disse o diretor de Canais Digitais e Beyond Banking do Itaú, Estevão Lazanha, em conversa com a imprensa para apresentar o novo superapp do banco.

O Itaú, maior banco privado da América Latina, promete "hiperpersonalizar a experiência do cliente", de forma nunca antes vista no banco, e no Brasil.

A nova era de experiência vai trazer nova forma de as pessoas se relacionarem com o banco, totalmente diferenciada, explicou o executivo. O banco criou uma linguagem visual mais moderna, e promete entre outros pontos, fluidez de navegação.