CNC: endividamento fica estável em 78,8% das famílias em junho; inadimplência sobe a 28,8%

Segundo a CNC, o movimento mostra que as famílias estabilizaram sua demanda por crédito, receosas do incremento nas dívidas atrasadas. A entidade frisou ainda que houve uma melhora no perfil do endividamento: a proporção de pessoas que se consideram "muito endividadas" encolheu em 0,6 ponto porcentual, de 17,8% em maio para 17,2% em junho, enquanto a fatia que se sente "pouco endividada" aumentou em 0,6 ponto porcentual, para de 33,1% para 33,7% no período.

A proporção de famílias com contas a vencer permaneceu em 78,8% em junho, mesmo resultado de maio, interrompendo assim uma sequência de três meses de crescimento, apontou a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). O resultado de junho foi mais elevado que o de um ano antes, em junho de 2023, quando 78,5% das famílias estavam endividadas.

"Apesar do maior nível de inadimplência, diminuiu o porcentual dos consumidores que possuem mais da metade dos rendimentos comprometidos com dívidas, uma queda de 0,4 p.p. na comparação mensal, atingindo 20,4%. Para conseguir ter melhor controle financeiro, as famílias contam com prazos mais longos para pagamento das suas contas. Tanto que o porcentual de famílias comprometidas com dívidas por mais de um ano avançou para 32,8%, o maior nível desde abril de 2022", apontou o estudo da CNC.

A entidade ressaltou que a necessidade de crédito entre as famílias do Rio Grande do Sul, em meio às consequências do desastre climático na região, impactou tanto o endividamento quanto a inadimplência.

"Sem os dados do Estado (do Rio Grande do Sul), o endividamento teria recuado para 78,4% (-0,04 p.p.) e as contas em atraso, aumentado, em 0,1 p.p., para 28,7%, mostrando que metade do aumento apresentado nos dados nacionais de inadimplência (0,2 p.p.) foi causado pela alta demanda de crédito para as famílias gaúchas reconstruírem suas vidas", calculou a CNC.

Mais pobres ficam mais endividados

Na passagem de maio para junho, as famílias de renda mais baixa ficaram mais endividadas. No grupo com renda familiar mensal de até três salários mínimos, a proporção de endividados aumentou de 80,9% em maio para 81,3% em junho. Na classe média baixa, com renda de três a cinco salários mínimos, a proporção de endividados subiu de 79,9% em maio para 80,1% em junho. No grupo de cinco a dez salários mínimos, houve queda de 77,1% para 76,2%. No grupo com renda acima de 10 salários mínimos mensais, essa fatia desceu de 71,4% para 70,3%.

Quanto à inadimplência, no grupo com renda familiar mensal de até três salários mínimos, a proporção de famílias com dívidas em atraso passou de 35,9% em maio para 36,5% em junho. Na classe média baixa, com renda de três a cinco salários mínimos, a proporção de inadimplentes saiu de 26,1% em maio para 26,2% em junho. No grupo de cinco a dez salários mínimos, houve redução de 22,4% em maio para 21,9% em junho. No grupo que recebe acima de 10 salários mínimos mensais, a fatia de inadimplentes subiu de 14,4% para 14,6%.