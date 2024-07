Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com recorde em Tóquio e perdas na China

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 04/07/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, à medida que os índices acionários do Japão e de Taiwan renovaram máximas históricas e as chinesas estenderam perdas recentes.

O Nikkei subiu 0,82% em Tóquio, ao patamar inédito de 40.913,65 pontos, superando o recorde anterior, estabelecido em 22 de março. Montadoras e trading houses lideraram os ganhos no mercado japonês, diante da expectativa de lucros maiores gerada pela tendência de fraqueza do iene.