Plano Safra: Lula aumentou recursos e reduziu juros, diz Teixeira

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, citou o "dilema" do governo entre apresentar maior volume de recursos no Plano Safra 2024/2025 em relação ao do ano passado ou se a gestão deveria manter o volume de recursos e diminuir juros. Segundo o ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ajudou na questão aumentando o volume de recursos e diminuindo os juros.

"O dilema, o senhor [Lula] resolveu de uma maneira muito bacana: o senhor permitiu aumentar o volume de recursos e diminuir os juros que vamos apresentar aqui hoje neste momento", comentou Teixeira em evento do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025 nesta quarta-feira, 3. "Então, muito obrigado, presidente Lula."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na fala, o ministro citou o Plano Safra anterior. Segundo ele, o financiamento da agricultura familiar no Plano Safra 2023/24 aumentou em todos os Estados. De acordo com o ministro, o objetivo do chefe do Executivo federal é de que o financiamento chegue a todos.