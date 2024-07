Ouro fecha em alta após dados dos EUA, com dólar e juros dos Treasuries no radar

O ouro para agosto fechou em alta de 1,54%, em US$ 2.369,40 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O ouro registrou ganho de mais de 1%, nesta quarta-feira, apoiado por indicadores modestos divulgados nesta quarta-feira, 3, nos Estados Unidos, que ampliavam a leitura de que existe desaceleração econômica no país. O recuo do dólar colaborou para apoiar as compras, enquanto os retornos dos Treasuries também caíram - o metal e os bônus concorrem como opção de investimento seguro.

Na avaliação de Peter Cardillo, da Spartan Capital, o ouro pode avançar a US$ 2.400 a onça-troy. Investidores também estão atentos ao quadro político nos Estados Unidos, com aumento na percepção de que Donald Trump pode conseguir um segundo mandato na Casa Branca, após o desempenho do presidente Joe Biden no debate entre eles.

* Com informações da Dow Jones Newswires