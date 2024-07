A agenda desta quarta-feira, 3, traz reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento), Rui Costa (Casa Civil) e Esther Dweck (Gestão). A expectativa é que seja debatida no encontro a conjuntura econômica e a recente alta do dólar, como o próprio presidente adiantou nesta terça-feira, 2.