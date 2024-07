Lira diz que só a carne tem impacto de 0,57% na alíquota geral: 'É um preço pesado'

Embora o governo não tenha proposto a inclusão das carnes na cesta básica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em entrevista nesta semana que é favorável à alíquota zero para carnes mais populares, como o acém e o coxão mole.

Em relação à posição de Lula, o presidente da Câmara afirmou: "A gente tem que entender quais são as prioridades. Acho que a maior importância neste sentido é manter e aumentar o cashback para as pessoas do CadÚnico, com relação a serviços essenciais, que gera um efeito muito maior do que incluir a carne, por exemplo, na cesta básica".

Segundo Lira, o relatório do primeiro projeto de regulamentação da reforma será apresentado na manhã desta quinta-feira, 4, pelo grupo de trabalho. Os dias seguintes servirão de tempo para possíveis correções, e o projeto deve ir a votação na semana que vem. De acordo com ele, o segundo projeto da regulamentação ficará para o próximo semestre.