Dólar tem forte queda com exterior e sinais de alinhamento entre Lula e Haddad

O real, que vinha apanhando bem mais que seus pares nos últimos dias, hoje foi de longe a moeda com melhor desempenho entre divisas emergentes e de países exportadores de commodities. No ano, a divisa brasileira ainda amarga, ao lado do iene japonês, as maiores perdas em relação ao dólar.

Após três pregões seguidos de alta, em que acumulou valorização de 2,85%, o dólar à vista encerrou o pregão em baixa de 1,70%, cotado a R$ 5,5684. Em porcentual, foi a maior queda desde agosto de 2023. Na semana, a moeda agora apresenta queda de 0,36%. Referência do apetite por negócios, o contrato de dólar futuro para agosto apresentou giro forte, acima de US$ 16 bilhões, o que sugere redução de posições defensivas.

Sinais de compromisso do presidente Lula com o controle das contas públicas e um possível arrefecimento das críticas ao Banco Central, aliados a uma onda de enfraquecimento da moeda americana no exterior, abriram espaço para uma queda expressiva do dólar no mercado doméstico de câmbio na sessão desta quarta-feira, 3.

Termômetro do comportamento da moeda americana na comparação com uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY operava no fim da tarde com baixa de cerca de 0,30%, ao redor dos 105,373 pontos. As taxas dos Treasuries recuaram após nova leva de indicadores abaixo do esperado nos EUA aumentar as chances de corte de juros pelo Federal Reserve em setembro.

Apesar da onda externa favorável a moedas emergentes hoje, é patente que houve uma redução de prêmios de riscos associados aos ruídos políticos locais, como os ataques do presidente Lula ao Banco Central, os temores de medidas heterodoxas para segurar o dólar e as dúvidas crescentes em relação à política fiscal.

Pela manhã, Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontraram no Palácio do Planalto, em evento fora da agenda oficial, para tratar das contas públicas. No início da tarde, em meio ao lançamento do Plano Safra 2024/2025, vieram os primeiros sinais concretos de um discurso mais afinado.