Carlos Fávaro: Apesar de crise climática e preço achatado, agronegócio cresceu 15% em 2023

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou o crescimento do setor em 2023 durante o lançamento do Plano Safra empresarial 2024/25. "Esse setor cresceu 15% em 2023, maior crescimento de todas as atividades econômicas do País, apesar de crise climática e preços achatados", disse.

A nova edição do Plano Safra terá R$ 400,59 bilhões para as linhas de financiamento voltadas aos médios e grandes agricultores, 10% mais que na temporada passada. Fávaro destacou que essas mudanças são possíveis por mudanças praticadas pelo governo. "Quando assumimos o governo, tinha zero de investimentos, disse, destacando o apoio do BNDES e a criação de linhas como a CPR dolarizada.

O ministro também destacou a preocupação ambiental do novo plano. Ele disse que é sabido que os produtores brasileiros adotam ótimas práticas em suas propriedades. Por isso, neste ano, o desconto nos juros por boas práticas ambientais será para todos os produtores. Ele também ressaltou que a recuperação de pastagens degradadas permitirá dobrar a produção sem derrubar nem uma árvore.