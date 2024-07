Pausa no ciclo de afrouxamento tem a ver com muitos ruídos que tivemos, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 2, que a decisão da autoridade monetária de interromper o ciclo de cortes de juros se deve mais a ruídos do que a fundamentos econômicos.

Entre os ruídos que levam as expectativas a se descolarem ainda mais do centro da meta de inflação, ele citou as incertezas relacionadas à sucessão do Banco Central, e consequentemente à política monetária, assim como o risco fiscal. Ao lado dos presidentes da autoridade monetária da zona do euro, Christine Lagarde, e do Federal Reserve, Jerome Powell, Campos Neto participa de um painel em fórum realizado pelo Banco Central Europeu (BCE) em Portugal.

O presidente do BC descreveu a decisão da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) como uma pausa. Ele lembrou que o Brasil foi um dos primeiros países a subir as taxas de juros após o choque da pandemia, dada a visão de uma inflação mais persistente no mundo. Em paralelo à convergência da inflação corrente, o BC engatou um ciclo de relaxamento monetário, porém, ponderou Campos Neto, as expectativas, em função de muitos ruídos, começaram a desancorar.