O que o Fed faz importa para nós em alguma medida, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 2, que as decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, importam para o Brasil "em alguma medida." Ele destacou que o sell-off de alguns ativos emergentes, incluindo o Brasil, tem sido explicado por ruídos locais, mas pode ter a ver com alguma mudança de fundamento.

Também frisou que o prêmio de risco nos mercados emergentes aumentou, enquanto o Fed mantém os juros altos por mais tempo. Juros mais altos, com dívida maior, enxugaram a liquidez do mercado, avaliou Campos Neto.

"Quando você tem muitos sell-offs em vários mercados diferentes, e todos eles são explicados por notícias locais, você tem de se perguntar se há algum fator mais fundamental puxando isso. E eu acho que pode haver", disse Campos Neto, que palestra em um evento do Banco Central Europeu (BCE) ao lado da presidente da instituição, Christine Lagarde, e do presidente do Fed, Jerome Powell.