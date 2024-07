Estou confiante de que inflação futura será mais baixa do que a esperada, diz Campos Neto

"Estou confiante de que a inflação estará mais baixa do que a inflação esperada", disse Campos Neto, ressaltando que a precificação do mercado para inflação está hoje descolada da realidade. Diante da pressão do mercado de trabalho na inflação de serviços, ele avaliou que o desemprego provavelmente vai subir um pouco, "mas não muito".

"Daqui um ano não estarei mais no Banco Central, mas acho que o trabalho feito é muito técnico, e estou confiante de que vai seguir", disse Campos Neto, citando a sucessão na autoridade monetária durante fórum realizado pelo Banco Central Europeu (BCE) em Portugal. Segundo ele, as expectativas de inflação estão descoladas tanto da trajetória da inflação corrente quanto dos fundamentos.

Ao responder a uma questão sobre suas expectativas sobre a trajetória dos preços um ano à frente, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 2, que tem confiança de que a inflação futura será menor do que a que está sendo esperada hoje pelo mercado.

Ao elencar as maiores dúvidas no cenário, Campos Neto comentou que nos mercados emergentes, incluindo o Brasil, a situação fiscal é o maior risco, porém ele também citou a polarização política como um risco intangível. "Eu me preocupo muito com isso", assinalou.