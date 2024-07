Criptomoedas: Bitcoin recua, com cautela entre investidores, que buscam novos catalisadores

"Compradores cautelosos podem preferir esperar pela confirmação com o preço subindo acima de US$ 72-73 mil - a área central dos últimos quatro meses - o que seria a confirmação do início de uma nova onda impulsiva de crescimento", avalia Alex Kuptsikevich, analista na FXPro.

Em balanço sobre o primeiro semestre deste ano, Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, observa uma grande consolidação do mercado. "Não à toa, 6,8% da população global já têm criptomoedas. Esse porcentual representa 562 milhões de pessoas. No Brasil, os dados são ainda mais interessantes. Atualmente, 17.40% dos brasileiros já têm criptomoedas. Isso nos coloca na 7ª posição no ranking entre os países com maior taxa de propriedade de criptomoedas em 2024", aponta, citando estatísticas do Triple-A. "Segundo dados do CoinMarketCap, no primeiro semestre de 2024, o volume total de negociações ultrapassou os 5 trilhões de dólares. Esse número é significativamente maior em comparação ao mesmo período de 2023, que registrou pouco mais de 3 trilhões de negociações no primeiro semestre daquele ano", afirma.

Segundo a Bloomberg, a Robinhood está considerando oferecer futuros de criptomoedas nos EUA e na Europa nos próximos meses. Assim que a aquisição da Bitstamp por US$ 200 milhões for concluída no próximo ano, a Robinhood espera usar as licenças da exchange de criptomoedas para oferecer futuros perpétuos para Bitcoin e outros tokens na Europa, de acordo com as fontes, que pediram anonimato porque os planos não foram concretizados. Ela também quer lançar futuros baseados em CME nos EUA para Bitcoin e Ether, disseram.

*Com informações Dow Jones Newswires.