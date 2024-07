Americanas: PF acha planilha que disseca hierarquia da fraude de R$ 25 bilhões

Ao requerer à Justiça Federal do Rio a abertura da Operação Disclosure na última quinta-feira, 27, a Polícia Federal dissecou o que chamou de "hierarquia da fraude" de R$ 25,3 bilhões na Americanas. Os dois alvos principais, o ex-CEO Miguel Gutierrez e a ex-diretora Anna Saicali, são apontados pelos investigadores como integrantes no primeiro e segundo escalões de ilícitos. A Justiça Federal decretou a prisão preventiva de Gutierrez e Anna. O ex-CEO foi preso em Madri na sexta, 28, mas no dia seguinte sua custódia foi revogada. Ele nega ligação com fraudes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Anna Saicali estava em Lisboa e retornou ao Brasil. A reportagem do Estadão busca contato com a defesa.

Outros 14 ex-executivos da varejista são suspeitos de ligação com as fraudes. Dois deles fecharam acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. "Enquanto a companhia ruía, a alta cúpula executiva empregava todos os esforços em uma fraude que os tornaram milionários", aponta relatório subscrito pelo delegado André Gustavo Veras de Oliveira, da Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros, braço da PF no Rio. Os achados sobre a "hierarquia da fraude" levaram a PF a enquadrar os ex-executivos da Americanas por associação criminosa - além de outros crimes sob suspeita. Os investigadores dizem que os ex-diretores "se associaram para praticar o tipo penal de manipulação de mercado por vários anos".

Segundo a corporação, as fraudes na varejista perpassam mais de uma década. Flávia Carneiro, delatora, indicou à PF que, quando ingressou na varejista, em 2007, já identificou fraudes. O pedido da chefia, contou, foi para que ela resolvesse o problema "em doses homeopáticas" já que a empresa iria abrir o capital. Segundo Flávia, as fraudes contábeis eram uma realidade desde aquela época, apesar de serem em um "montante demasiadamente inferior". "O orçamento era uma meta a ser atingida e não refletia a realidade. Essa meta era sempre baseada no ano anterior, que também não era real e isso passou a virar uma bola de neve", narrou Flávia Carneiro, ex-superintendente da Americanas. Os investigadores mapearam a dinâmica de poder na antiga cúpula da companhia. Eles sustentam que outros funcionários sabiam dos ilícitos. Os ex-executivos da varejista são investigados por inflarem o resultado da companhia visando recebimento de bônus. O inquérito da PF aponta que a alta diretoria tratava os resultados reais da rede com a expressão "a vida como ela é". Em e-mails interceptados, a PF identificou, por exemplo, uma planilha que indica que uma das empresas do grupo deu prejuízo de R$ 209 milhões no primeiro trimestre de 2021. No entanto, o resultado divulgado ao mercado foi de lucro de R$ 129,4 milhões. "As notícias divulgadas ao mercado eram sempre num sentido positivo, demonstrando números exorbitantes, sendo estes completamente irreais e descolados da realidade", afirma o delegado André Gustavo Veras.

Segundo Veras, "nesse mesmo período, a companhia divulgava resultados excepcionais de B2W, que na época era considerado um dos grandes 'cases' de sucesso da Bolsa de Valores". Os e-mails são um ponto chave da Operação Disclosure. Centenas de mensagens comprovam as fraudes contábeis na Americanas, destaca representação da Polícia Federal à Justiça. A corporação indica que a antiga cúpula da varejista recebia, todos os meses, os resultados reais da empresa, tomavam conhecimento do "refino dos números", com a modificação dos balanços, "elegiam um resultado fictício" e tomavam conhecimento do resultado fraudado.